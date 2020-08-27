В Назрани неизвестные взорвали припаркованный автомобиль

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало под автомобилем в Назрани (Ингушетия), никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"СВУ предположительно было установлено под передним пассажирским сиденьем и сдетонировало, когда в машине никого не было, никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям - ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества")", - сказал источник.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и личность подозреваемого.

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.