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Неизвестные сообщили о "минировании" всех ТЭЦ в Московском регионе

Специалисты проверяют информацию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют все ТЭЦ в Москве и Московской области после анонимного сообщения о "минировании" объектов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах на территории всех ТЭЦ в Москве и области. Специалисты проверяют информацию", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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