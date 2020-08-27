Протестующие подожгли здание окружного суда в Окленде

ТАСС, 27 августа. Участники протестов, прошедших в ночь на четверг в городе Окленд (штат Калифорния), подожгли здание окружного суда. Как сообщила полиция города в Twitter, несколько протестующих были задержаны.
"Жестокие протестующие совершили акт вандализма и подожгли здание суда округа Аламида", - говорится в сообщении правоохранителей. Полиция также уточнила, что в протестах приняли участие более 600 человек. Протестующие разбили несколько десятков окон.
Violent protesters vandalized and started a fire at the Alameda County Superior Court. @OaklandFireCA is on scene. Please stay clear of the area. pic.twitter.com/s22zKdWlkj— Oakland Police Dept. (@oaklandpoliceca) August 27, 2020
Как сообщила телекомпания NBC, жители Окленда вышли на улицы в знак солидарности с демонстрантами в Кеноше (штат Висконсин), где начались беспорядки после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В четверг жители Миннеаполиса (штат Миннесота) также вышли на улицы в знак поддержки протестующим в Кеноше.
В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.