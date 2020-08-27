Протестующие подожгли здание окружного суда в Окленде

ТАСС, 27 августа. Участники протестов, прошедших в ночь на четверг в городе Окленд (штат Калифорния), подожгли здание окружного суда. Как сообщила полиция города в Twitter, несколько протестующих были задержаны.

"Жестокие протестующие совершили акт вандализма и подожгли здание суда округа Аламида", - говорится в сообщении правоохранителей. Полиция также уточнила, что в протестах приняли участие более 600 человек. Протестующие разбили несколько десятков окон.