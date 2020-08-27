{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Протестующие подожгли здание окружного суда в Окленде

Несколько участников протеста были задержаны

ТАСС, 27 августа. Участники протестов, прошедших в ночь на четверг в городе Окленд (штат Калифорния), подожгли здание окружного суда. Как сообщила полиция города в Twitter, несколько протестующих были задержаны.

"Жестокие протестующие совершили акт вандализма и подожгли здание суда округа Аламида", - говорится в сообщении правоохранителей. Полиция также уточнила, что в протестах приняли участие более 600 человек. Протестующие разбили несколько десятков окон.

Как сообщила телекомпания NBC, жители Окленда вышли на улицы в знак солидарности с демонстрантами в Кеноше (штат Висконсин), где начались беспорядки после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В четверг жители Миннеаполиса (штат Миннесота) также вышли на улицы в знак поддержки протестующим в Кеноше.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Теги
США
Неизвестные сообщили о "минировании" всех ТЭЦ в Московском регионе
Специалисты проверяют информацию
Читать полностью