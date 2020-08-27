Завод под Тулой погасил перед рабочими долг в 12 млн рублей

ТУЛА, 27 августа. /ТАСС/. Металлургический завод "Ревякино", расположенный в Тульской области, после прокурорской проверки погасил задолженность по зарплате перед 318 работниками на сумму более 12 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате, оплате отпусков перед 318 работниками на сумму более 12 млн рублей. Во исполнение представления, внесенного прокурором района руководителю организации, задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.

Поводом для проведения проверки послужило коллективное обращение работников металлургического завода "Ревякино". По данным пресс-службы, на предприятии сложилось тяжелое финансовое положение, выработка механизма погашения долгов по зарплате находилась на контроле прокуратуры.

Металлургический завод "Ревякино" основали в 2018 году, он находится в Ясногорском районе Тульской области. Выпускает различные виды арматуры для производства железобетонных конструкций.