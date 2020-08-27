В Саратовской области задержали мошенника фишингового сайта

ТАСС, 27 августа. Полицейские задержали жителя города Ершова Саратовской области, который похищал деньги со счетов населения при помощи фишинговой страницы в интернете. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Хищения осуществлялись при использовании фишинговой страницы в сети интернет, которая являлась копией официального сайта одного из крупнейших российских провайдеров цифровых услуг. В ходе проверки полицейскими установлены 10 аналогичных поддельных интернет-сайтов", - сказала она.

По словам Волк, когда пользователи пытались пополнить свой счет на подобном ресурсе, злоумышленник получал доступ к конфиденциальным данным абонентов, а затем, зная реквизиты, похищал деньги, переводил их на счета платежных систем либо банковских организаций, после чего обналичивал в банкоматах.

Возбудили уголовное дело по статье о краже. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель МВД, добавив, что при обыске по месту его проживания обнаружили и изъяли флеш-накопители, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карточки и деньги.