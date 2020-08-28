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В Приморье погибли три человека в ДТП с участием "КамАЗа"

Еще два человека пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" на участке федеральной трассы "Уссури" в Приморье, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

"Информация о столкновении транспортных средств в районе 592 км "Уссури" Хабаровск - Владивосток поступила в дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району. В аварии погибли три человека, еще двое госпитализированы. Погибшие и пострадавшие находились в салоне легкового автомобиля, - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, водитель Toyota Town Ace не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с "КамАЗом". На месте ЧП работают представители МВД, МЧС, скорые.

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