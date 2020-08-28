В Иркутской области раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное 13 лет назад

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК и ГУ МДВ России по Иркутской области раскрыли убийство 15-летней девочки, совершенное в 2007 году в поселке Балаганск, и задержали по подозрению в совершении преступления двух мужчин. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин на территории Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали на участке местности между домами по улице Кольцевая в Балаганске. В ходе совместных действий силовых структур мужчины были задержаны", - говорится в сообщении.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ помогли свои иркутским коллегам с расследованием, и спустя некоторое время оперативником удалось установить личности возможных преступников. Одним из двух фигурантов дела оказался адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), они оба под арестом. Мотив совершения преступления устанавливается.