В Туве арестовали предполагаемого криминального авторитета

ТАСС, 28 августа. Правоохранительные органы задержали жителя Барун-Хемчикского района Тувы, которого подозревают в том, что он занимает высшее положение в криминальной иерархии региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

"Задержан 47-летний житель Барун-Хемчикского района по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. По предварительным данным, с начала 2017 года за ним признано высшее положение в криминальной иерархии Республики Тыва", - сообщили в МВД.

Задержание проводили сотрудники МВД и ФСИН при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Неоднократно судимого ранее мужчину на этот раз задержали в рамках дела, возбужденного по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По информации управления МВД, суд уже отправил фигуранта дела под арест.