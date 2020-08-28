Маск признал, что дело, по которому в США задержали россиянина, касается завода Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Глава компании Tesla Илон Маск косвенно подтвердил, что дело о сговоре с целью совершения киберпреступления, по которому в США был задержан россиянин Егор Крючков, касается завода компании в Неваде. Об этом Маск написал в четверг в своем Twitter .

"Очень признателен. Это была серьезная атака", - написал в четверг Маск в Twitter, не приведя каких-либо подробностей.

Таким образом Маск отреагировал на статью Саймона Альвареса, размещенную в четверг на сайте Teslarati, который специализируется на новостях о Tesla. Автор публикации утверждал, что некий русскоговорящий сотрудник завода по производству батарей для электромобилей компании в Неваде предоставил Федеральному бюро расследований (ФБР) США информацию, которая послужила основанием для задержания россиянина. В публикации не представлено каких-либо доказательств подобных утверждений и в качестве источника названы сообщения других СМИ.

Министерство юстиции США во вторник сообщило, 27-летний Егор Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками пытался в период с 15 июля по 22 августа текущего года подкупить сотрудника неназванной американской компании, расположенной в штате Невада. С его помощью он якобы планировал загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании, которое предположительно позволило бы ему и его сообщникам получить к ней беспрепятственный доступ. По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных этой компании с целью последующего шантажа.

В заявлении Минюста утверждалось, что Крючков якобы предлагал сотруднику американской компании $1 млн за участие в реализации предполагаемой мошеннической схемы. Несколько дней назад с ним связались представители ФБР, после чего россиянин покинул Неваду и направился в Лос-Анджелес с целью покинуть территорию США. 22 августа он был задержан в Лос-Анджелесе и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. Американские власти подчеркивают, что Крючков въехал на территорию США по туристической визе.

В посольстве России в США сообщили во вторник ТАСС, что в ближайшее время свяжутся с россиянином Егором Крючковым и окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.