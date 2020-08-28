Неизвестные похитили 3,6 млн рублей у двух мужчин возле обменного пункта банка в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четверо неизвестных напали на находившихся у обменного пункта отделения одного из столичных банков двоих мужчин и похитили у них 3,6 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Накануне днем поступило сообщение от безработного о разбое на Волгоградском проспекте. Полицейские, прибыв на место, установили, что у отделения банка возле обменного пункта к двум мужчинам подошли четверо неизвестных, один из которых распылил им в лицо неустановленную жидкость из баллончика", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, после этого подозреваемые похитили принадлежащие одному из пострадавших 1 млн 600 тыс. рублей и принадлежащие второму 2 млн рублей, а затем скрылись. Общий материальный ущерб составил 3 млн 600 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).