Сенатор Рэнд Пол заявил, что "разъяренная толпа" напала на него в квартале от Белого дома

ТАСС, 28 августа. Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) заявил, что подвергся нападению "разъяренной толпы" примерно из сотни человек недалеко от Белого дома в Вашингтоне.

"Только что на нас напала разъяренная толпа более чем из 100 человек всего в одном квартале от Белого дома. Благодарю полицейский департамент округа Колумбия за спасение наших жизней в самом буквальном смысле", - написал сенатор в своем Twitter.

Рэнд Пол не привел каких-либо подробностей инцидента. Полицейский департамент округа Колумбия также пока не представил информацию об обстоятельствах произошедшего.

Сенатор Рэнд Пол является однопартийцем президента США Дональда Трампа, выступающего за жесткое пресечение охвативших США после убийства Джорджа Флойда волнений. В то же время за последнее время он неоднократно занимал самостоятельные позиции в политике. По сообщениям прессы, Пол выступал против законопроекта о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Кроме того, сенатор выступал за поддержание диалога с Ираном даже в период развала ядерной сделки.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.