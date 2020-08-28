В Крыму возбудили дело о мошенничестве при строительстве двух домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве при строительстве двух жилых домов в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма, нанесшем ущерб бюджету региона на общую сумму 331 млн рублей, возбудили по результатам проверки прокуратуры. Об этом сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Подрядчик работы не выполнил, обеспечительные меры в виде банковской гарантии не предоставил, в связи с чем бюджету Республики Крым причинен ущерб на общую сумму 331 млн рублей. Материалы проверки прокурор района направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что речь идет о госконтракте на сумму более 703 млн рублей, заключенном Службой капитального строительства Республики Крым в 2017 году. "В последующем между сторонами заключено дополнительное соглашение, которым сумма авансового платежа увеличена до 70%. При этом подрядчик, достоверно зная, что в отношении предприятия ведется процедура признания несостоятельным (банкротом), в связи с чем последний не сможет предоставить обеспечение контракта в виде банковской гарантии на полученный аванс, ввело заказчика в заблуждение, получив от Службы капитального строительства Республики Крым бюджетные средства в виде аванса на общую сумму более 331 млн рублей", - поясняется в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуроры. Также продолжается проверка в отношении чиновников Службы капитального строительства Крыма, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на сайте.