Москвичку могут ограничить в родительских правах за похищение ранее изъятого у нее ребенка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москвичку, которая похитила ранее изъятого у нее ребенка из соцучреждения, могут ограничить в родительских правах. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В СМИ появились сообщения, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел. С этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают на протяжении последних четырех лет. В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрен вопрос об ограничении мамы в родительских правах. К сожалению, такая мера - вынужденная", - рассказал собеседник агентства.

В период нахождения детей в соцучреждении мама могла их навещать. В один из визитов она, не предупредив администрацию, забрала ребенка. Сотрудники соцзащиты незамедлительно вызвали полицию и сами начали поиски.

"Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. О нем заботятся специалисты Центра содействия семейному воспитанию. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что женщина неоднократно оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения; ребята жаловались, что у них нет еды, одежды, что они не хотят жить с мамой; некоторые из детей долгое время не посещали школу.

"Маме неоднократно оказывали помощь для решения бытовых вопросов. Семья получает все необходимые выплаты и льготы, находилась на социальном сопровождении, им оказывалась вся возможная помощь: с семьей постоянно общались специалисты соцзащиты и психологи, мы подключали к работе волонтеров общественной организации "Волонтеры в помощь детям-сиротам", - уточнили в пресс-службе.

По данным департамента, некоторое время семья жила в другом регионе России, где у местных органов опеки также были вопросы к воспитанию и содержанию детей.