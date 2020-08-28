Главе Михайловки Волгоградской области избрали меру пресечения в рамках уголовного дела

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда определил меру пресечения мэру Михайловки (Волгоградская область) Сергею Фомину в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, до 28 октября ему запретили выходить из дома ночью, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по уголовному делу, а также получать письма. Об этом сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области в пятницу.

4 марта в отношении главы города возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. После возбуждения дела Фомин добровольно приостановил свое членство в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Фомина С. А. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 октября 2020 года. На этот период обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22 до 06 часов следующих суток; находиться ближе 30 м от здания администрации городского округа г. Михайловки; общаться со свидетелями по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и сеть Интернет, за исключением права пользоваться телефонной связью для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также общения с контролирующим органом, следователем и защитником", - говорится в сообщении. Уточняется, что 26 августа Фомину предъявлено обвинение.

Отмечается, что сам обвиняемый не возражал против данной меры пресечения, но его защитник полагал, что основания для избрания меры пресечения отсутствуют. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в суде.

По информации, размещенной на сайте администрации Михайловки, Фомина назначили главой городского округа 27 октября 2017 года. Руководитель ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Юрий Хорошеньков в разговоре с журналистами ранее отмечал, что следователи проводят проверку деятельности главы Михайловки, которая не связана с работой на посту главы городского округа.