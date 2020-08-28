У ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли пистолет убитого росгвардейца

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Пистолет, который обнаружили у ликвидированных в ходе контртеррористической операции в селе Троицком Ингушетии боевиков, принадлежал убитому неизвестными в конце июля сотруднику управления Росгвардии по региону. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Утром 23 августа в границах населенного пункта Троицкое Сунженского района ввели режим КТО. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Ранения получили два спецназовца. У боевиков обнаружили оружие и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

"Найденный на месте проведения спецоперации пистолет был табельным оружием сотрудника Росгвардии", - сказал источник.

По его словам, это подтвердилось в ходе соответствующей экспертизы.

Как сообщала ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, вечером 28 июля рядом с федеральной автодорогой "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре неустановленные лица обстреляли 32-летнего сотрудника правоохранительных органов, который от полученных ранений умер на месте. После этого злоумышленники похитили табельное оружие потерпевшего и скрылись.