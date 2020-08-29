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СК проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном доме под Тверью

По данным ведомства, пострадал один мужчина

ТАСС, 29 августа. Доследственная проверка проводится после взрыва газа в многоквартирном доме в Конаково Тверской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о произошедшем в субботу хлопке газа в квартире дома в городе Конаково Тверской области, в результате которого пострадал мужчина. По факту случившегося организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пострадавший мужчина сейчас находится в больнице. В результате хлопка газа разрушений в многоквартирном доме не зафиксировано.

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РоссияТверская область
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