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В Крыму 16 тыс. абонентов остались без газа из-за аварии

В селе Гвардейское поврежден подземный газопровод

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Газопровод в селе Гвардейское под Симферополем поврежден при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне, подача отключена 16 тыс. абонентам, сообщается на сайте предприятия "Крымгазсети".

"28 августа 2020 года в 10:05 в районе ГРС - Гвардейское при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне сетей газораспределения, поврежден подземный газопровод диаметром 159 мм. Для ликвидации аварийной ситуации аварийно-диспетчерской службой прекращена подача природного газа - 16 000 абонентам", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады. С 29 по 31 августа после выполнения необходимых работ будет осуществлен пуск газа абонентам, уточняется в сообщении.

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