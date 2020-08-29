СМИ: один из руководителей компании Bonduelle погиб в ДТП в Лилле

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Жером Бондюэль, руководитель одного из филиалов французской компании-производителя овощных консервов Bonduelle, был насмерть сбит в субботу автомобилем. Об этом сообщила региональная радиостанция France Bleu. Жером Бондюэль возглавлял компанию Bonduelle Prospective et D veloppement.

Согласно данным радиостанции, ДТП произошло в 2 часа ночи на субботу. Пятидесятилетний бизнесмен катался на велосипеде в центральной части города Лилля вместе с женой и друзьями, когда на него в районе моста Эрфурт налетела легковая машина. Водитель скрылся с места происшествия. Врачам скорой помощи не удалось спасти жизнь пострадавшего.

Компания по производству овощных консервов Bonduelle - одна из старейших во Франции. Она была основана в 1853 году Луисом Бондюэлем-Даллем. На нее работает в мире около 10 тыс. человек. Продукция широко представлена во многих странах, включая Россию.