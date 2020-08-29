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СМИ: число погибших в наводнениях в Афганистане возросло до 160

Еще 250 человек пострадали, передает телеканал TOLOnews

ТАСС, 29 августа. Общее число погибших в результате наводнений в Афганистане, которые затронули не менее 10 провинций страны, увеличилось до 160, по меньшей мере 250 человек пострадали. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на данные министерства по ликвидации стихийных бедствий.

Наибольший урон - 116 жертв, 130 пострадавших - стихия нанесла провинции Парван. Наводнения также зафиксированы в провинциях Вардак, Газни, Каписа, Кабул, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер и Хост.

Ранее сообщалось о 151 погибшем и более чем 200 пострадавших.

Наводнения были вызваны сильными ливнями на этой неделе. Министерство продолжает оказывать помощь пострадавшим.

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