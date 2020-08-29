Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Чувашии

ТАСС, 29 августа. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на участке трассы в Чувашии, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом в субботу сообщается на сайте МВД по республике.

"Авария произошла около 07:15 мск на 89-м километре автодороги Цивильск - Ульяновск в Батыревском районе. По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП смертельные травмы получили трое молодых людей и девушка, ехавшие в легковушке", - говорится в сообщении.

Возраст погибших составляет от 20 до 23 лет, это жители Чувашии и Дагестана, уточнили в пресс-службе ведомства.