В Казани возбудили дело против избившей ребенка женщины

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись того, как женщина бьет по голове мальчика в подъезде многоквартирного дома. От ударов ребенок падает на пол. Прокуратура Советского района Казани начала проверку после появления видеозаписи.

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Женщина, избившая сына в Казани, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Правоохранители установили женщину, ею оказалась 33-летняя жительница Чистополя. Она, по данным пресс-службы прокуратуры Татарстана, приехала с сыном в Казань к своему знакомому. Со слов женщины, она побила ребенка из-за спрятанного в подъезде планшета.

"В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении нее возбуждены административные дела по статьям "Нанесение побоев" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По информации пресс-службы МВД по Татарстану, инцидент произошел днем 28 августа в доме на улице Фикрята Табеева в Казани. Факт нанесения побоев зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в жилом доме.