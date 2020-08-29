Задержанным после покушения на главу МВД Южной Осетии изменили меру пресечения

ЦХИНВАЛ, 29 августа. /ТАСС/. Двоим задержанным по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева изменили меру пресечения на подписку о невыезде на фоне протестов, которые прошли в центре столицы республики после смерти одного из подозреваемых, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Всего было трое задержанных, их доставили 27 августа в изоляторы МВД. Один из них скончался накануне, после того, как как его в бессознательном состоянии с телесными повреждениями доставили в больницу из изолятора. Трагическое происшествие стало причиной протестов в республике.

"Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов были задержаны по подозрению в нападении на главу МВД Южной Осетии. Но сегодня в отношении них мера пресечения была изменена на подписку о невыезде", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. Вечером в пятницу глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку по требованию собравшихся на площади в Цхинвале.

В субботу президент удовлетворил прошение Пухаева и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования. Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием после смерти задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

Парламент Южной Осетии на внеочередном собрании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева.