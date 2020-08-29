В Кургане возбудили дело против владелицы батута после перелома ключицы у ребенка

ТАСС, 29 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней владелицы батута в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане после перелома ключицы у четырехлетнего ребенка на аттракционе. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кургану регионального СУ СК РФ по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней предпринимательницы, оказывающей развлекательные услуги на территории Центрального парка культуры и отдыха. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). По версии следствия, 29 июля во время прыжков на платном аттракционе четырехлетний мальчик выпал с батута через отверстие защитного экрана, механизм запирания которого надлежащим образом не функционировал", - говорится в сообщении.

В результате неисправности батута ребенок упал на асфальт, который также не был оборудован соответствующим ударопоглащающим покрытием, пояснили в пресс-службе. Впоследствии ребенок получил перелом ключицы.

"Следователями установлено, что батут не соответствовал предъявляемым требованиям безопасности. Учитывая условия эксплуатации аттракциона, оказываемые предпринимателем услуги создавали реальную опасность для жизни и здоровья ребенка. Работа данного батута в парке была прекращена", - уточнили в ведомстве.