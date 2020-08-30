В Хабаровском крае остаются подтопленными 159 дачных и 14 приусадебных участков

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Подтопленными после ливней остаются 159 дачных и 14 приусадебных участков в четырех населенных пунктах Хабаровского края, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов, выпадения обильных осадков и дождевого паводка в четырех населенных пунктах трех муниципальных образований остаются подтопленными 14 приусадебных участков и 159 дачных участков", - говорится в сообщении.

Так, в селе Лермонтовка Бикинского района подтопило три приусадебных участка. Здесь, сообщила пресс-служба краевого правительства, ввели муниципальный режим ЧС, который позволит быстро организовать выплаты компенсаций за потерю урожая и направить средства резервного фонда на ликвидацию подтопления. В селе Кукан грунтовые воды и скопление осадков подтопили две придомовые территории, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, подтопило 12 придомовых территорий в селе Корсаково-2. На острове Большой Уссурийский вода зашла на территорию 97 дачных участков, на острове Кабельный вода зашла на 12 дач, а на острове Дачный - 50 дачных участков. Это летние дома людей, которые также владеют жильем на материковой части Хабаровска.