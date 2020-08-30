Предприниматель Псуноков настаивает на возбуждении дела против адвоката Пашаева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Предприниматель Анзор Псуноков, проходящий потерпевшим по делу о мошенничестве, настаивает на том, чтобы к уголовной ответственности привлекли адвоката Эльмана Пашаева, который является свидетелем по этому делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшего Руслан Коблев.

Сейчас Пашаев защищает интересы актера Михаила Ефремова.

"Сейчас по делу активно идут следственные действия. Позиция моего доверителя в том, что Пашаева необходимо привлечь к уголовной ответственности, а статус его должен быть "подозреваемый". При этом хочу отметить, что Пашаев выдвигает все время разные версии произошедшего, чем вводит в заблуждение следствие", - сказал Коблев, представляющий интересы Анзора Псунокова.

28 августа в ОМВД "Арбат" прошла очная ставка адвоката Пашаева и бизнесмена Псунокова. Псуноков утверждает, что Пашаев ранее представлял интересы его семьи. В 2017 году он убедил бизнесмена передать ему в долг 2,5 млн рублей на сделку с недвижимостью, однако адвокат якобы просто присвоил их себе. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по которому Пашаев проходил свидетелем.

Сам адвокат заявил ТАСС, что никому ничего не должен. По его словам, у него на руках есть документы, подтверждающие, что по той сделке ему должны $750 тыс. Пашаев утверждает, что Псуноков оговорил его под давлением следствия. Кроме того, в отношении жены Псунокова сейчас расследуется иное дело о мошенничестве.