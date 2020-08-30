Спасатели ищут трех пропавших сборщиков ягод в Южно-Курильском районе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели ищут в Южно-Курильском районе Сахалина трех человек, которые отправились на резиновой лодке в район вулкана Тятя на сбор ягод и пропали. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"30 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, о том что 29 августа от села Отрадное в море вышли пять человек на двух резиновых лодках в район вулкана Тятя для сбора ягод. Из-за ухудшения погодных условий одна лодка вернулась, местонахождение второй лодки и трех человек неизвестно", - сказали в пресс-службе.

На поиски пропавших отправились спасатели регионального поисково-спасательного отряда на квадроциклах и два пограничника на автомобиле. Они обследовали 50 километров береговой полосы от села Отрадное до бухты Крупнояровская. Обследовать берег с моря невозможно из-за большой волны. Поиски результатов не дали и были приостановлены с наступлением темноты. В понедельник поиски продолжатся, если позволит погода, берег обследуют и с моря.