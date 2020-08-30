В Кубинке загорелись 12 гаражей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Двенадцать гаражей горят в Кубинке в городском округе Одинцово Московской области, по предварительным данным, на площади 300 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Армейская, дом 14 поступила от очевидцев. "В 16:55 мск объявлен повышенный ранг пожара №2. Происходит горение 12 кирпичных одноэтажных гаражей. Предварительно, на площади 300 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что к тушению привлекаются 72 человека и 21 единица техники, от МЧС России 32 человека и 10 единиц техники.