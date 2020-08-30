Открытое горение гаражей в Кубинке ликвидировали

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение 12 гаражей в подмосковной Кубинке в городском округе Одинцово. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 18:47 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании на улице Армейская, дом 14 поступила вечером в воскресенье от очевидцев. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В 18:16 мск была объявлена локализация на площади 300 кв. м.

В новость внесены изменения (19:15 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения