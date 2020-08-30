Ребенок погиб в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Шестилетний ребенок погиб, три человека пострадали в ДТП недалеко от города Южно-Сухокумска в Дагестане. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

"ДТП произошло недалеко от города Южно-Сухокумск. В результате опрокидывания легкового автомобиля погиб один ребенок 2014 [года рождения]. Еще трое были госпитализированы в Южно-Сухокумскую ЦГБ", - сообщила собеседница агентства.

Она отметила, что двое из пострадавших, в том числе 12-летний ребенок, находятся в тяжелом состоянии, их транспортировали на лечение в Махачкалу. Пострадавших сопровождали врачи Дагестанского центра медицины катастроф. Взрослого доставили в Республиканскую клиническую больницу, ребенка - в Детскую республиканскую клиническую больницу, им в полном объеме оказывается медицинская помощь.