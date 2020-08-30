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Пожар, охвативший 12 гаражей в Кубинке, потушили

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Возгорание, охватившее 12 гаражей в Кубинке в городском округе Одинцово в Подмосковье, потушено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:10 объявлена ликвидация последствий пожара", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании на улице Армейская, дом 14, поступила вечером в воскресенье от очевидцев. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В 18:16 мск была объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м, а в 18:47 - ликвидация открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.

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