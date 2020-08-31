В селе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в селе Яковлевке в Приморье из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сообщила в понедельник пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

"На территории выставлены дезбарьеры и созданы запасы воды для дезобработки автотранспорта на выездах из села. Меры принимаются с целью дальнейшего нераспространения АЧС", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе зарегистрировали 40 очагов африканской чумы свиней, 24 очага - действующие, четыре из них находятся в дикой природе в Чугуевском районе. Также очаги зафиксировали в Михайловском районе, личных подсобных хозяйствах Чугуевского, Спасского, Октябрьского, Хасанского, Дальнереченского, Яковлевского и Анученского районов, а также в Лесозаводском и Арсеньевском городских округах.

Африканская чума свиней в Приморском крае была впервые выявлена летом 2019 года, в феврале 2020 года правительство Приморья решило отстреливать диких кабанов в трех районах края для защиты от распространения вируса. В апреле карантин сняли в последнем - Октябрьском - районе края, но уже в июне снова ввели в Дальнереченском районе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.