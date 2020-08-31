{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лондоне задержали два человека после приземления самолета, сопровождаемого истребителями

По данным Daily Mail, лайнер сопровождали из-за обнаружения на борту "подозрительных предметов", представлявших "потенциальную угрозу"

ТАСС, 31 августа. Двое пассажиров были задержаны в воскресенье полицией графства Эссекс после посадки в лондонском аэропорту Станстед самолета, который во время полета сопровождали истребители Typhoon. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

"Антитеррористические службы сегодня вечером задержали двух мужчин в соответствии с Приложением 7 Закона о терроризме" - приводит телеканал заявление полиции Эссекса.

По данным Sky News, задержанные - 34-летний уроженец Кувейта и 48-летний гражданин Италии. Рейс, на котором они летели, прибыл в Великобританию из Вены.

В свою очередь, издание Daily Mail сообщило, что причина сопровождения пассажирского лайнера истребителями заключалась в обнаружении на борту "подозрительных предметов", представлявших "потенциальную угрозу".

Как передает Sky News, полиция занимается расследованием инцидента.

Теги
Великобритания
Самолеты из Москвы и Екатеринбурга не могут приземлиться в Томске из-за тумана
Вылет в обратном направлении также отложили
Читать полностью