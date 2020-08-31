В Оренбургской области произошел пожар на складе на площади 1,7 тыс. кв. м

ТАСС, 31 августа. Пожар площадью 1,7 тыс. кв. м произошел в складском помещении станции Черный Отрог в Оренбургской области. Пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Произошло возгорание складского помещения по адресу: Саракташский район, станция Черный Отрог, улица Вокзальная. Огнем повреждено: кровля на общей площади 1 750 кв. м. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Первая информация о пожаре поступила накануне в 21:50 (19:50 мск), его ликвидировали в 01:10 (23:10 мск). В тушении задействовали 33 человека и 11 единиц техники. По данным МЧС, предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при электрогазосварочных работах.