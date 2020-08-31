На Курилах спасатели нашли трех пропавших в субботу сборщиков ягод

ТАСС, 31 августа. Спасатели нашли в Южно-Курильском районе Сахалинской области трех человек, которые в субботу отправились на резиновой лодке в район вулкана Тятя на сбор ягод. От эвакуации сборщики ягод отказались, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС России.

"Трое пропавших на лодке в Южно-Курильском районе сегодня обнаружены на побережье залива Спокойный спасателями, ведущими поиски с воздушного судна Ми-8. Люди от эвакуации отказались", - говорится в сообщении.

Информация о том, что 29 августа от села Отрадное в море вышли пять человек на двух резиновых лодках, одна из которых не вернулась, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в субботу. На лодке, местонахождение которой было неизвестно, находились три человека.

Спасатели в воскресенье обследовали 50 км береговой полосы от села Отрадное до бухты Крупнояровская. Обследовать берег с моря было невозможно из-за большой волны, поиски приостановили из-за наступления темного времени суток. Утром в понедельник на поиски вылетел экипаж со спасателями на борту воздушного судна Ми-8.