На востоке Москвы неизвестные в масках избили посетителей кафе и сломали столы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестные в медицинских масках и белых футболках избили посетителей кафе на востоке Москвы, а также сломали два стола, после чего скрылись. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в службу "02" поступило сообщение о хулиганстве по улице Халтуринская, дом 11 А. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 19:03 [воскресенья] в помещение кафе по указанному адресу вошла группа неизвестных в медицинских масках и белых футболках, из хулиганских побуждений руками стали наносить удары по лицу и туловищу нескольким посетителям кафе, также они сломали два стола заведения, а затем скрылись", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что пострадавшие от оказания медицинской помощи и написания заявлений отказались. Материальный ущерб, нанесенный кафе, составил 3 тыс. рублей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).