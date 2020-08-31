СМИ: четыре человека погибли при столкновении автомобиля и американского БТР в Южной Корее

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и бронетранспортера американских вооруженных сил в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье вечером рядом с городом Пхочхон к северу от Сеула. По данным полиции, бронемашина ВС США двигалась в направлении базы, когда легковой автомобиль на скорости въехал в нее сзади на мосту. Находившиеся в машине водитель и пассажиры погибли от столкновения, один американский военнослужащий получил легкую травму.