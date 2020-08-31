В Петербурге неизвестные ограбили двух человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, совершивших из квартир пенсионера и бизнесмена в Петербурге кражу ювелирных украшений, кортиков, серебряных монет, ручки "Паркер", ордена, техники и крупной суммы денег. Об этом журналистам в понедельник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию обратился 80-летний пенсионер с сообщением о том, что <...> неизвестный преступник путем подбора ключа к замку входной металлической двери, проник в квартиру, <...> откуда совершил хищение ноутбука, чайного сервиза, двух кортиков, авторучки "Паркер" 1930 года выпуска, пяти серебряных монет 1927 года, наручных часов и ордена. <...> [Также] в полицию Фрунзенского района обратился 57-летний генеральный директор частной компании с заявлением о том, что <...> неизвестный злоумышленник проник к нему в квартиру, откуда тайно похитил ювелирные изделия и денежные средства в размере 2 миллиона 100 тысяч рублей. <...> Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников", - сказано в сообщении ГУ МВД.

По данным полиции, сумма ущерба в первом случае составила 600 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После обращения бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.