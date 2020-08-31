В нацпарке Сочи задержали браконьеров

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Трое мужчин с оружием задержаны в Сочинском национальном парке, они охотились на медведя, сообщил парк.

"В ночь с 30 на 31 августа оперативной группой "Леопард" Сочинского национального парка под руководством Артема Варельджяна были задержаны трое мужчин с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

Задержанные пояснили, что охотились на медведя. У них был карабин "Тигр" и ружья МР-155 и ИЖ-27. Мужчины были задержаны в Лыготхском участковом лесничестве. На них составлен протокол, оружие изъято, делом занимается полиция.