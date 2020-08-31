МВД России и Латвии пресекли контрабанду партии метадона на 550 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские полицейские в ходе совместной операции с латвийскими полицейскими выявили партию метадона стоимостью более 500 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с МВД Латвийской Республики на территории двух стран проведена широкомасштабная операция <...>. Предотвращено поступление свыше 22 тыс. разовых доз наркотического средства (метадона - прим. ТАСС), немедицинское потребление которого связано с повышенным риском смертельных отравлений. Примерная стоимость данной партии по ценам черного рынка составляет свыше 550 млн рублей", - сказала Волк.

Она добавила, что в Московской области по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков из Латвии задержаны водитель грузовика гражданин Латвии и ранее судимая за незаконный оборот наркотиков гражданка России. У женщины изъят метадон общей массой 6,5 кг.

Одновременно на территории Латвии были задержаны еще пятеро. В их числе четыре гражданина Латвии и гражданин России. У них обнаружено более 21 кг наркотического средства, а также лабораторное оборудование.

Подмосковной полицией возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты заключены под стражу.