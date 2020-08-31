В Москве задержаны руферы, забравшиеся на пик сталинской высотки на Кудринской площади

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали восемь человек, которые забрались на пик сталинской высотки на Кудринской площади в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на пик высотки, расположенной на Кудринской площади, залезли руферы - пять мужчин и трое женщин. Они задержаны", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что по данному факту проводится проверка. "Вчера полиция задержала несколько человек за проникновение на крышу здания на Кудринской площади. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.