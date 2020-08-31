В Туле полицейский подозревается в изнасиловании своей коллеги

ТУЛА, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового отдела полиции "Зареченский" в Туле, который подозревается в изнасиловании женщины, работающей в этой же структуре дознавателем. Мужчина арестован на два месяца по решению суда, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"По заявлению пострадавшей об изнасиловании возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, по ходатайству следствия суд арестовал его на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью").

По предварительным данным, в нерабочее время 27-летний старший лейтенант полиции вывез 31-летнюю женщину, которая является дознавателем и капитаном полиции, в багажнике своего автомобиля в лесополосу в районе деревни Прудное под Тулой, где ее изнасиловал. 28 августа потерпевшая обратилась в следственное управление с заявлением о случившемся.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что по факту действий участкового проведена служебная проверка. "Принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка. Также по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, а также сотрудники, ответственные за профилактику противоправных деяний среди личного состава", - добавили в пресс-службе.