СМИ: заключенные одной из тюрем Гватемалы взяли группу охранников в заложники

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Заключенные тюрьмы "Инфьернито" в департаменте Эскуинтла в Гватемале взяли в понедельник в заложники по меньшей мере шесть охранников исправительного учреждения. Об этом сообщила на своем сайте газета La Hora со ссылкой на источник в органах власти.

По словам главы МВД республики Оливерио Гарсии, правительство направило к тюрьме порядка двух тысяч сотрудников полиции. "Если потребуется применить силу, то пусть это произойдет, - сказал он. - Мы не отправляем [полицейских] никого убивать <...>, но мы не можем допустить, чтобы люди, которые совершили преступления и находятся под стражей, пытались контролировать исправительные учреждения".

Причиной бунта стало недовольство заключенных решением властей о переводе порядка 40 членов преступного сообщества "Баррио-18" в другие тюрьмы.

Сведений о погибших или пострадавших в ходе беспорядков пока обнародовано не было.