Суд 10 сентября рассмотрит дело 14 рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Приморский краевой суд 10 сентября рассмотрит уголовное дело в отношении еще 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников во время задержания в Японском море в сентябре прошлого года. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель суда.

"Дело поступило в суд, первое заседание по нему назначено на 10 сентября на 14:00 (07:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Генеральная прокуратура РФ. Рыбаки обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") и по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Российские пограничники 17 сентября прошлого года во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством кальмаров в исключительной экономической зоне РФ. Пограничники задержали судно и собирались доставить его в порт Находка. Однако 18 иностранных моряков напали на 11 высадившихся на судно пограничников, вооружившись ножами и топорами. Шестерых пограничников пытались убить.

Уголовные дела в отношении еще трех рыбаков были направлены в суд ранее, один из них приговорен к 4 годам колонии.