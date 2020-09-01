В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Крыму оперативно задержали мужчину, который во вторник ночью похитил из инкассаторской машины около 40 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию ночью 1 сентября поступило сообщение, что из машины инкассаторов на заправочной станции похищено около 40 млн рублей.

"Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашел внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника. Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты. Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи", - сказала Волк.

При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальная сумма была обнаружена по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.