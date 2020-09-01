Глава полиции Румынии ушел в отставку из-за обвинений в связях с преступными кланами

БУХАРЕСТ, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Румынской полиции, генерал Ливиу Василеску подал во вторник в отставку. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"В последнее время я констатировал концентрированные нападки на Румынскую полицию и МВД, - приводит его слова на пресс-конференции агентство. - <...> Я всегда брал на себя ответственность за решения. Поэтому с сегодняшнего дня я оставляю пост генерального инспектора Румынской полиции, остаюсь офицером полиции и буду выполнять задачи, которые мне будут доверены".

Отставка Василеску вызвана скандалом, который вспыхнул после того, как стало известно о встрече в ночь на 9 августа руководителей Румынской полиции с главарями уголовного клана Дудуяну. В прессе вновь появились обвинения о незаконном взаимодействии органов правопорядка с криминальными структурами.

После этого Василеску заявил, что встреча была вызвана необходимостью предотвратить беспорядки во время похорон бывшего авторитета клана Флорина Мототоли по кличке "Эми Пьян". По его словам, согласно имевшейся информации, в похоронах должны были участвовать около 3 тыс. человек, и существовал риск беспорядков, так как убийство могло спровоцировать войну преступных группировок.