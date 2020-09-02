В Белгороде при падении строительной люльки погиб человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и двое получили травмы после падения строительной люльки в Белгороде. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"С уровня 11-го этажа упала люлька подъемника, в которой находилось три человека. Травмы, полученные молодым человеком [студентом колледжа], оказались смертельными. Два других пострадавших, 16 и 17 лет, находятся в областной детской больнице", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

У одного из пострадавших, который находится в реанимации, предварительно, диагностирована травма позвоночника. Второй подросток в состоянии средней тяжести находится в общей палате.