Процесс по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине начнется 7 октября

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Судебные слушания по делу об убийстве гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен начнутся 7 октября. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Высшего суда Берлина.

"Отвечающая за вопросы охраны государства 2-я коллегия по уголовным делам Высшего суда начнет с 7 октября рассмотрение дела против гражданина России Вадима К., он же Вадим С., подозреваемого в убийстве, а также нарушении закона об обороте оружия", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что, по данным германской прокуратуры, 55-летний мужчина "действовал по поручению госструктур центрального правительства РФ". Как считает следствие, он совершил убийство "либо чтобы получить вознаграждение за это, либо потому, что разделял мотивы своего заказчика". Суд назначил 25 заседаний. Как предполагается, процесс продлится до 27 января 2021 года.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Он находится с 24 августа в СИЗО. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку посчитала, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании.

Москва ответила симметрично. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.