Около 1,2 тыс. домов остались без холодного водоснабжения в Тульской области

ТУЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. домов в городе Ясногорске Тульской области остались без холодного водоснабжения утром в четверг из-за аварии, возникшей при проведении планового ремонта трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Около 08:50 мск поступила информация об отключении холодного водоснабжения в городе Ясногорске. Одна из коммунальных организаций проводила плановый ремонт колодцев и задвижек, но произошла аварийная ситуация, в результате порядка 1 220 домов различной этажности остались без воды", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, без водоснабжения осталась большая часть города, в котором в общей сложности проживает около 15,4 тыс. человек. "Информация о точном количестве жителей, социальных объектов, находящихся в зоне отключения, уточняется", - отметили в пресс-службе.

Аварийно-восстановительные работы выполняет бригада муниципального водоканала.