В Астрахани возбудили уголовное дело из-за падения ребенка в открытый люк

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи Астрахани возбудили уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности вред здоровью из-за падения ребенка в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Следственным отделом по Трусовскому району по г. Астрахани СУ СК по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в колодец по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что 1 сентября в Трусовском районе Астрахани 11-летняя девочка упала в колодец водоотводящей сети, на котором не было крышки люка. Ребенка достали спасатели, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

"В рамках расследования уголовного дела следователями изъята документация в муниципальном унитарном предприятии "Астрводоканал", устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.