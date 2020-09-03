В Брянской области экс-главу администрации подозревают в мошенничестве на 5,4 млн рублей

ТАСС, 3 сентября. Бывший глава сельской администрации в Новозыбковском районе Брянской области подозревается в мошенничестве с выплатами компенсаций на сумму 5,4 млн рублей за утраченное жилье, которое оказалось в зоне загрязнения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Возбудили два уголовных дела, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"По версии следствия, глава сельской администрации фальсифицировал документы для получения денежной компенсации. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат")", - говорится в релизе.

Как установили следователи, в 2010-2013 годах глава одной из сельских администраций Новозыбковского района оформил документы с недостоверными сведениями о праве владения его сообщницами двумя домами. "Фальсифицированные документы были направлены для получения компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на ЧАЭС. Причиненный ущерб составил 5,48 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В результате аварии на ЧАЭС в 1986 году радиацией загрязнили свыше 40% площади Брянской области. Департамент региональной безопасности провел проверку порядка выплат в 2011-2014 годах за утраченное жилье, выявив ряд нарушений. В регионе в 2015-2019 годах вынесли более десятка приговоров, связанных с мошенничеством при получении данных компенсации.